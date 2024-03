Bari, Piantedosi risponde a Decaro: "Guerra alle mafie, non ai sindaci"

"Questo accesso non è pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento"

"Capisco l'amarezza del sindaco di Bari. Il nostro governo ha gia' sciolto 15 comuni, in prevalenza a guida di centrodestra. Questo governo ha dichiarato guerra alle mafie, non certo agli amministratori locali". Cosi' il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervistato al Tg1 sulle polemiche seguite all'invio di una commissione per l'accesso agli atti al Comune di Bari.



"E' un accesso ispettivo - ha puntualizzato Piantedosi - che consentira' la verifica dei fatti. Questo accesso non e' pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento, ma ce ne sono stati altri anche in Comuni di grandi dimensioni, come Reggio Calabria, Roma e da ultimo Foggia".