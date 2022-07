Francesca Pascale si sposa. E Berlusconi vende la villa che le aveva regalato

Silvio Berlusconi vende la villa che acquistò per la ex

Qualche anno fa pagò 29 milioni di euro per ristrutturarla. Ora ha deciso di venderla. La villa che Silvio Berlusconi regalò a Francesca Pascale è in vendita. Come scrive il Corriere della Sera, "nel giorno in cui a Montalcino, in provincia di Siena, si celebrano le nozze tra Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, e la cantante Paola Turci, in Brianza resta un mistero la possibile vendita della villa di Casatenovo che era stata il nido d’amore del Cavaliere e della fidanzata, per la quale l’aveva acquistata".

Prosegue il Corriere: "La notizia della vendita della lussuosa dimora da 1.140 metri quadri circondata da un parco di 40 mila metri quadri nella frazione di Rogoredo, in via San Gaetano, è riportata come certa dal Giornale di Merate e da Libero, ma non trova conferme ufficiali. Chi ne sa di più è un consulente immobiliare monzese molto vicino alla famiglia Berlusconi: «La villa è in vendita — conferma —, io stesso ho fissato alcuni appuntamenti. Non mi risulta che sia stata venduta. Io, almeno, non l’ho venduta»".

"Nel 2015 la dimora era stata messa in vendita per 2,5 milioni di euro, ma le cronache dicono che il Cavaliere investì 29 milioni di euro per dotarla di ogni comfort", prosegue il Corriere. "Una cantina domotica in grado di interfacciarsi con la cucina per selezionare le bottiglie in base al menu, grandi spazi di ricevimento, un doppio camino, arredi griffati, perfino una camera interamente dedicata al barboncino Dudù".