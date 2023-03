Blitz ambientalisti, Schlein: "Bisogna ascoltare i ragazzi". Ma Renzi...

Blitz ambientalisti, monta la protesta e la rete si scatena - Ironia social

Arriva la nuova vignetta del saggio Yogananda per Affaritaliani.it: al centro dell'ironia il trend topic di queste ore: il blitz ambientalista a Palazzo Vecchio a Firenze. Al centro dell'immagine si legge la difesa di Schlein: "Bisogna ascoltare i ragazzi di Ultima generazione". Renzi invece replica: "Come no. Me dici dov'abiti che te ne mando un paio a colorarte la facciata?.