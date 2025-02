Bollette, Forza Italia con Meloni: "Il Mef metta a disposizione maggiori risorse"

"La prima cosa da fare è quindi intervenire nel miglior modo possibile per abbassare i costi dell'energia"



"Il tema dei costi troppo elevati dell'energia è la priorità per famiglie e imprese. Giorgia Meloni ha chiesto un rinvio di qualche giorno del Consiglio dei ministri per una valutazione ulteriore per capire se possono esserci altri interventi e risorse. Un atto responsabile di governo e di attenzione alle priorità del Paese per ottimizzare questo intervento urgente e assolutamente necessario. Intervenendo non solo presso il Mef per mettere a disposizione maggiori risorse ma anche sui mercati energetici e sulle norme di sostenibilità". Il responsabile economico di Forza Italia Maurizio Casasco, intervistato da Affaritaliani.it, si dichiara in linea con la presidente del Consiglio per analizzare presso il Mef la possibilità di mettere a disposizione nuove risorse per il provvedimento contro il caro-bollette.



"Oggi per reggere la competitività delle aziende in particolare manifatturiere, la priorità è certamente il costo dell'energia, come sostenuto da tempo da Forza Italia, oltre ai costi delle materie prime e della burocrazia. La prima cosa da fare è quindi intervenire nel miglior modo possibile per abbassare i costi dell'energia che minano la competitività delle aziende e mettono le famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà, a rischio sostenibilità. D'altronde il Cdm è stato spostato di qualche giorno e non di un mese. Meglio attendere qualche giorno in più per verificare esattamente le risorse a disposizione", conclude il responsabile economico di Forza Italia.



