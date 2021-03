Bologna, Mattia Santori sindaco? La Sardina: "Faccio tutto quello che serve"

Le elezioni comunali di autunno non sono dietro l'angolo, ma per le forze politiche è già tempo di scegliere i propri candidati. Mentre i partiti litigano sui vari nomi, con la difficile sintesi tra Pd e M5s che vorrebbero andare insieme, ma che non trovano un reale accordo a causa delle tante problematicità, legate alla nuove leadership di Conte nel partito dei grillini e al fresco insediamento del neo segretario Letta nei dem. Avanza un nuovo candidato, si tratta del leader delle Sardine Mattia Santori, che intervistato dal Foglio non ha escluso la possibilità di concorrere per fare il sindaco di Bologna.

“Io candidato a Bologna? Faccio quello di cui c’è bisogno, penso che ognuno debba fare quello di cui è capace”. Dichiarazioni sibilline - si legge sul Fatto Quotidiano - e molto più possibiliste rispetto a quelle dello scorso luglio, quando Santori assicurava: “Se i candidati si presenteranno noi staremo ad ascoltarli ma non prendiamo posizione per nessuno”. Dietro l’eventuale cambio d’idea potrebbe esserci l’assessore dem alla Cultura, Matteo Lepore, candidato a sindaco in attesa di sapere se si faranno le primarie, o Elly Schlein, vicepresidente in Regione che ha lanciato l’idea di una nuova “Cosa rossa”.