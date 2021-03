Bonus per gli statali, Brunetta aumenta lo stipendio ai "meritevoli"

Bonus per gli statali, così Brunetta aumenta gli stipendi dei dipendenti pubblici

La pandemia ha reso ancora più evidente la necessità di un cambio di passo all'interno della Pubblica amministrazione nazionale. Accelerare, sia verso una maggior digitalizzazione che idee nuove, è ormai un imperativo da seguire. Il neo ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta mira al raggiungimento di un ambizioso obiettivo: rendere il settore più efficiente e produttivo. Tra le principali mosse l'aumento della retribuzione media (lorda) per gli statali di 107,00 euro, come già deciso dalla precendente amministrazione Madia, la valorizzazione del lavoro attraverso lo sblocco dei livelli professionali e il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici con l'inserimento di due bonus. Bonus per gli statali che puntano a far ripartire la Pubblicazione amministrazione in una direzione nuova. Un bonus, riporta il Messaggero, è stato pensato per gli statali più performanti, invece l'altro per gli innovatori in grado di proporre soluzioni e servizi più efficienti per cittadini e imprese.

Nel dettaglio, il primo bonus sarà assegnato “alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta”. Ogni amministrazione dovrà compilare una graduatoria delle valutazioni individuali del personale sia dirigenziale che non e sulla base dei risultati assegnare il "bonus ai migliori". Mentre il secondo, denominato "bonus innovatori", sarà dedicato a coloro che saranno in grado di produrre "un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione”. I bonus devono essere di pari importo e non si potrà concorrere per entrambi. Chi infatti otterrà il bonus annuale per le eccellenze, non potrà accedere a nessun altra tipologia di premio legato ai risultati raggiunti.