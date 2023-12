Brindisi di Natale per FdI a Chigi. Assente Meloni. Ecco chi c'era. Nomi

Spuntato anche Tommaso Longobardi, social media manager e capo della bestiolina meloniana

I parlamentari, i ministri di Fratelli d'Italia e tutto lo staff di Palazzo Chigi sono riuniti al ristorante la Campana, di proprietà del deputato Paolo Trancassini, per lo scambio di auguri. Alla spicciolata sono arrivati tutti, dalla ministra Daniela Santanché passando per i capigruppo Malan e Foti. E non poteva mancare Patrizia Scurti, l'ombra della premier che si trova a casa alle prese con l'influenza. Spuntato anche Tommaso Longobardi, social media manager e capo della bestiolina meloniana. Lo scrive il sito internet www.ilfoglio.it.

Siamo a due passi da via della Scrofa, sede del partito. I parlamentari con i trolley sciamano verso il brindisi. Brindano anche alla bocciatura del Mes? Probabile di sì, visto il piglio con il quale la leader di Fratelli d'Italia ha imposto il blitz questa mattina, prima in commissione e poi in Aula. Tra fette di panettone, pandori e calici già pronti per il brindisi il partito della nazione aspetta l'intervento di Giorgia Meloni. Al centro di una sala infatti è stato montato una specie di baldacchino con sopra uno schermo. Lì sarebbe dovuta comparire la premier per salutare le truppe, costrette a tornare a Roma tra Natale e Capodanno per il sì definitivo alla Manovra. Alla fine Meloni ha dato forfait, sempre per l'influenza.