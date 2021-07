Calabria, si punta agli elettori juventini. Pd-M5s in crisi, la carta Mauro

Il Pd continua la sua ricerca per un candidato per le elezioni amministrative d'autunno in Calabria. Il partito di Enrico Letta ha dovuto fare i conti fin qui con diversi problemi, con nomi indicati e subito bruciati a causa di problemi vari. Con il caos all'interno del M5s, poi, trovare un nome comune è impresa ancora più ardua. La questione - si legge sul Fatto Quotidiano - assomiglia ogni giorno di più a una tragicommedia. Con posta in palio incerta: la sconfitta viene data dai big locali quasi per certa e la vera partita per i più sembra quella di trovare un posto in Consiglio, sia pure all’opposizione. Dopo le bocciature di Nicola Irto e dell'impreditrice Maria Ventura, che si è ritirata dopo che per giorni si sono rincorse voci riguardo a un’interdittiva antimafia che avrebbe colpito un’azienda del gruppo industriale riconducibile alla sua famiglia. Ora c'è un nuovo candidato.

E' stato contattato - prosegue il Fatto - Massimo Mauro, calabrese, ex giocatore della Juve, poi anche commentatore per Sky ed ex deputato del Pd. Anche lui è piuttosto perplesso, tanto che ha chiesto in giro opinioni e consigli. Così, una notizia che doveva essere riservatissima, si è diffusa. Tra i motivi della sua indecisione, anche la sua Onlus, la Fondazione Vialli, impegnata soprattutto nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica, che forse dovrebbe lasciare. Proprio ieri sera era prevista una cena per cercare di capire se ci fossero dei margini per convincerlo ad accettare un’eventuale offerta. Che comunque, non c’è ancora stata ufficialmente, almeno a livello nazionale: per ora, si tratta di “sondaggi”, di tentativi in avanscoperta per testare eventuali disponibilità.