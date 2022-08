Calenda fa il boss dei Parioli e sfida tutti i leader in tv

Calenda lancia il guanto di sfida a Meloni, Conte e Letta

Nei desiderata del Churchill dei Parioli, al secolo Carlo Calenda il nipotino di Luigi Comencini, c’è una sorta di sfida pistolera all’ O.K. Corrall. Infatti ha lanciato da poco il guanto di sfida a Giorgia Meloni, Giuseppe Conte ed Enrico Letta per un confronto western televisivo. Intervistato dal Corriere dice che "noi quattro dobbiamo poter fare un grande confronto in tv per fare capire agli italiani quello che c'è in ballo in queste elezioni". C’è da capirlo. Questo bambinone viziato, come lo chiamò correttamente Angelo Bonelli dei Verdi, è un megalomane che deve aver visto per anni e anni sfide pistolere western in TV e a giudicare dalla considerevole stazza lo deve aver fatto trangugiando porcherie alimentari di ogni tipo.

In quel triste periodo della sua vita aveva la borsa sudicia di Luca Cordero di Montezemolo attaccata al polso con una manetta e si commuoveva a guardarsi i polsi rigati, come il presidente Usa nel film cult 1997: Fuga da New York. Ma lui è fatto così e quando vede i poliziotti contro i gangster, sempre negli amatissimi film “de paura e de violenza” made in Usa, tifa sempre per i mostri e i gangster e se gli chiedi perché ti risponde serafico: “Ahò, e che a te piaceva l’Inferno o il Paradiso quanno leggevi ‘a Divina Commedia a scola?”. Il fascino perverso del male.

Poi è un avidissimo divoratore di tg americani, tipo Fox News, ed è capace di veri orgasmi catodici se gli compare davanti Donald Trump, perché vorrebbe essere come lui, anche se quanto a stazza già siamo molto vicini. Quando avrà il capello biondo ossigenato il gioco sarà fatto. Calenda vuole affrontare dunque i quattro altri pistoleri Meloni, Conte e Letta in una sfida all’ultimo sangue. Con quel suo faccione espanso e con quei suoi orribili occhialoni da intellettuale progressista del maggio francese, tutto pare tranne che un cow boy. Ma mai sottovalutare Calendone che appena ti distrai estrae il pistolino e bum bum ti secca in men che non si dica. I contendenti sono avvertiti. Presentatevi a mezzogiorno al bar dei Parioli che lui vi indicherà e prendete bene la mira. E che Dio ve la mandi buona.