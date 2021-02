Caos Pd, l'autodifesa di Zingaretti. "Linea politica condivisa da tutti"

Governo: Zingaretti,linea politica e' stata condivisa da tutti - "La linea politica e' stata condivisa e scelta insieme e tutto ha avuto una bussola, una ispirazione e questa ispirazione e' stata quella di assecondare perche' condiviso l'appello del presidente Sergio Mattarella, di evitare le elezioni". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione del pd ricordando che ogni passaggio degli ultimi mesi e' stato ratificato dagli organi del partito, dall'ufficio politico alla direzione. "Ora l'Italia e' in buone mani, il pd sostiene il tentativo di Draghi e che riconosciamo come il nostro tentativo", ha aggiunto. "In una maggioranza cosi' ampia c'e' un rischio, ma anche una sfida positiva per la politica, da raccogliere" per "realizzare riforme bloccate da anni".

Pd: Zingaretti, e' tempo di una rigenerazione del partito - "Il 13 e il 14 marzo abbiamo deciso di convocare l'assemblea nazionale per aprire una discussione sul futuro dell'Italia, il ruolo del pd dopo la formazione del governo Draghi e quanto ci aspetta nei prossimi anni. E' il tempo di una rigenerazione del Partito democratico". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione nazionale del Pd.

Governo: Zingaretti, pesa esigua rappresentanza parlamentare Pd - "In 14 dei 24 mesi di questa segreteria son trascorsi sotto la pandemia e malgrado questo il Pd e' tornato protagonista e centrale malgrado, purtroppo, la sua esigua formazione parlamentare che ha pesato anche in queste ore di formazione del governo". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione del Pd.

Pd: Zingaretti, rifiuto accusa di poca attenzione tema donne - "Rifiuto l'accusa di guidare un gruppo dirigente insensibile e non attento al tema di genere. non e' questa la nostra visione". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione del Pd. "La formazione del governo Draghi "e' stata una battuta d'arresto: nato sull'appello di tutti i partiti e avvenuta nel pieno rispetto del dettato costituzionale si e' prestata attenzione alla differenza di genere guardando alla intera compagine e non alle singole delegazioni e questo ha mortificato la storia di tante democratiche e di tutto il Pd", ha aggiunto. "Il dibattito aperto dopo la scelta dei ministri dimostra che da noi ci si aspetta, per fortuna, di piu' e accolgo questa aspettativa impegnandomi come le donne ci chiedono a trasformare questo, ora, in un rilancio per continuare a cambiare". Zingaretti ha poi sottolineato: "Abbiamo scelto di affrontare a viso aperto e in maniera collegiale una questione per noi centrale. E' nel mio DNA, nel DNA della mia storia politica e della mia esperienza di amministratore".

Pd: Zingaretti, assemblea per ripensare proposta per vincere - "E' opportuno comprendere le caratteristiche di quanto accaduto e scommettere sul Pd un partito di donne e uomini, suscitare orgoglio, radicare la nostra forza nei territori, ripensare una strategia e una proposta per vincere, battere le destre e governare. Questo sara' l'obiettivo dell'assemblea". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione del Pd.

Pd: Zingaretti, societa' senza attenzione donne non ha orizzonte - "L'italia e' il Paese dell'unione Europea con il piu' basso tasso di occupazione femminile, e la pandemia ci ha fatto fare un ulteriore passo indietro, in alcune aree del paese lavora solo una donna su tre". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione del Pd. "Siamo dentro questa battaglia non per un principio astratto ma per una visione del paese e del ruolo delle donne nel mondo", ha aggiunto Zingaretti. "una societa' attraversata dalle diseguaglianze fra uomini e donne non e' solo piu' ingiusta, ma anche senza orizzonte", ha aggiunto. "per questo abbiamo lavorato al Women New deal".



Pd: Zingaretti, lottiamo per donne candidate in Comuni e Regioni - "In passato uno dei motivi del declino del Pd e' stato quello di aver mortificato il ruolo delle donne. Abbiamo provato da subito a voltare pagina, lo hanno fatto innanzitutto le donne democratiche mettendo in moto un processo di cambiamento, anche del Pd e dei suoi assetti". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla direzione del Pd. "Malgrado la battuta d'arresto non siamo al giorno zero: abbiamo dato la Conferenza che era stata cancellata di fatto; una segreteria paritaria; la coordinatrice in segreteria del programma e' una donna e questa funzione e' stata di importanza fondamentale nei mesi del governo, dal novembre 2019 nel nuovo statuto per la prima volta nella storia c'e' la parita' di genere come criterio per gli organismi dirigenti: la presidenza del partito, a differenza che nel passato, e' tutto di donne; se nella precedente fase nel pd del passato c'era una rappresentanza di donne ora questa rappresentanza l'abbiamo portata al 50 per cento". Questo non basta, per Zingaretti: "Poche donne dirigono i livelli locali e poche si candidano a sindaco e a presidente di Regione. Stiamo lottando e questo processo non deve fermarsi".