Cecilia Sala, il trionfo di Meloni che zittisce Schlein, Conte e la sinistra. Il commento

Cecilia Sala libera, una vittoria di Meloni

Ha trattato con due presidenti Usa, Joe Biden uscente e Donald Trump rientrante alla Casa Bianca. E soprattutto ha incassato gli elogi di Cecilia Sala e della sua famiglia, di sinistra. E di tutta l'opposizione, zittita e ammutolita dallo straordinario risultato di Giorgia Meloni. Che ha anche fatto saltare Elisabetta Belloni dalla poltrona del Dis, ovvero la guida sei servizi segreti. La liberazione della giornalista detenuta da quasi venti giorni in Iran è un successo inequivocabile e straordinario di Giorgia Meloni.

Nessun leader europeo sarebbe stato in grado di fare un'opera di diplomazia così perfetta, né il traballante Macron né l'ormai pensionato (viste le elezioni in Germania del 23 febbraio) Scholz. Il caso di Cecilia Sala riilancia a livello internazionale la presidente del Consiglio come vero leader dell'Europa in grado di tenere testa alla nuova Amministrazione Usa e alla sue aspirazione anche militari ad esempio su Panama, Groenlandia e Canada, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli zitti e muti ad applaudire. Brava Giorgia. Punto e discorso chiuso.