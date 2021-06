Centrodestra, Fontana: "Unito anche senza la Meloni in federazione"

Matteo Salvini è tornato in piazza ieri, sabato 19 giugno, e ha rilanciato il progetto federativo del centrodestra perché "sono testardo e quello è il mio obiettivo". Fonti della Lega hanno poi fatto sapere che il loro leader ha in programma a breve un incontro con Berlusconi per parlare de visu della questione. A tirarsi indietro è Giorgia Meloni, che ha ribadio il suo no al progetto, e, dopo lo scetticismo di Mara Carfagna, è intervenuto anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

"Il centrodestra può essere unito sia che la Meloni faccia parte della federazione, sia che non ne faccia parte". ha detto Fontana, in un colloquio con La Stampa.

Per il presidente della Lombardia qualunque scelta si faccia verso un'unione del centrodestra "può essere corretta" ma l'importante "è che tutti si presentino agli elettori con valori e idee comuni e che le portino avanti in modo coeso. Il resto non conta". In merito alle riaperture Fontana si dice convinto che il vero traino "siano le Regioni. Senza di noi non si sarebbe potuto riaprire".

La piazza di Roma promossa sabato dalla Lega è invece "la dimostrazione che c'è gente che crede in noi, che c'è gente che ha voglia di percorrere insieme la strada che abbiamo tracciato e che vuole farlo concretamente. E' una piazza che vuole tornare a vivere".

Il traino della ripartenza post Covid secondo Fontana sono "le Regioni. Senza di noi non si sarebbe potuto riaprire. Anche l'anno scorso sono state le Regioni che hanno concordato le linee guida per le riaperture, poi usate dal governo. Noi presidenti di regione siamo sempre usciti dalle nostre riunioni con una posizione unanime. La maggiore confusione, semmai, è nata dal governo e dalle scelte centrali che ha operato".

"Sono convinto che le competenze delle regioni non devono diminuire. Il titolo V, semmai, deve essere semplicemente applicato, concedendo quell'autonomia che può aiutare un reale migliore funzionamento del Paese. E adesso che si allenta la pressione del Covid - conclude - sarà il caso di iniziare ad applicarla, non solo di parlarne".