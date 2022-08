Il Centrodestra va oltre i sondaggi. La tabella conferma: partita chiusa

Il Centrodestra conferma i sondaggi e, anzi, va oltre



Ottime notizie per il Centrodestra, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Come si vede nella tabella pubblicata in questo articolo sull'analisi degli scostamenti tra la media dei sondaggi precedenti e i risultati effettivi, il Centrodestra conferma i sondaggi e, anzi, va oltre. Un'altra conferma che, di fatto, la partita delle elezioni è chiusa con la vittoria del Cdx.