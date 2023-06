Commissario Emilia, Figliuolo verso la nomina. Bonaccini è stato bocciato

Commissario Emilia, Bonaccini scartato: "Non tiene a bada i suoi"

Il governo Meloni sembra aver finalmente deciso. Dopo quaranta giorni dall'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna, l'esecutivo nel consiglio dei ministri del pomeriggio dovrebbe ufficializzare la nomina di commissario straordinario. A spuntarla - si legge su La Stampa - potrebbe essere Francesco Paolo Figliuolo, il generale protagonista del piano vaccinale anti-Covid e attualmente a capo del comando operativo di vertice interforze. L'altro nome in ballo fino all’ultimo è quello di Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia. Mentre Nicola Dell’Acqua, attuale commissario per l’emergenza idrica, avrebbe declinato l’offerta. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, chiede di "individuare immediatamente norme, governance e risorse che presiedono al percorso di emergenza e ripartenza". Secondo Bonaccini "lo stanziamento di 200 milioni" previsto dal Fondo emergenza nazionale "è già abbondantemente speso" e la gran parte dei 2,2 miliardi previsti dal dl Alluvioni "non servono per fare i lavori necessari entro l'inverno".