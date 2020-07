Conte ha scritto a Salvini e Meloni. Verso l'incontro governo-Centrodestra

Il premier Giuseppe Conte ha scritto al leader della Lega Matteo Salvini confermando l’intenzione di un incontro per discutere del piano di rilancio del Paese. Lo riferisconi fonti leghiste.

"Oggi mi è arrivata una lettera con la quale Giuseppe Conte mi rinvita a incontrarlo. Aspettiamo un appuntamento da circa due settimane ma mi manda la lettera per dirmi che mi vorrebbe incontrare... Io ho ribadito che siamo disponibili ma visto che ci dobbiamo vedere gli ho chiesto cortesemente di mandarci i documenti che hanno elaborato dopo 10 giorni di Stati generali. Così non parliamo del sesso degli angeli ma di cose concrete", ha affermato Giorgia Meloni al Tg4.

"DL semplificazione? Sono stanca di parlare di cose che non conosco. tutti quanti siamo per la semplificazione e il governo aveva gli strumenti per semplificare già nei decreti nei quali invece ha infilato tutt'altro. Ora aspettiamo che qualcuno ci mandi un documento da poter valutare", ha detto la presidente di Fratelli d'Italia.