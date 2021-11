Conte: "Lotta per recovery al sud. Reddito? Nessuno avrà il suo scalpo"

"Abbiamo migliorato noi stessi il Reddito di cittadinanza: piu' controlli, piu' incentivi per accettare le offerte di lavoro, sgravi alle imprese per favorire le assunzioni". Lo sottolinea il presidente di M5s, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'La Repubblica'. E aggiunge: "le destre si sbracciano per colpire uno strumento di sostegno a lavoratori sottopagati, persone in poverta', minori, fragili, disabili. Ma strizzano l'occhio all'evasione fiscale da oltre 100 miliardi l'anno che noi abbiamo combattuto con programmi come il Cashback. Non esibiranno mai questo scalpo, si mettano l'animo in pace".

Conte promette: "Ci batteremo per il recovery al sud"

Prosegue Conte, garantendo battaglia per i fondi del recovery al Sud: "Non credo che Draghi si faccia impressionare da presunti veti ideologici, credo sia consapevole del fatto che senza il Sud non riparte l’Italia. Usciamo da questa triste sfida fratricida Nord-Sud: è miope. Lo scenario attuale ci dice che ci sono tanti Sud anche al Nord. Se si vuole dare un senso alla missione Pnrr e crescita, dobbiamo stare tutti dalla stessa parte della barricata. I sindaci, specie nelle aree da rilanciare, non vanno lasciati soli", dice l'ex premier a Repubblica.