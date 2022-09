Conte: "Noi parliamo alla sinistra: green e sociale". Così ruba voti a Letta

M5s, Giuseppe Conte: "Abbiamo obiettivi politici chiari"

Le elezioni si avvicinano sempre più e il vantaggio della coalizione di centrodestra sul centrosinistra sembra sempre più incolmabile. A peggiorare il dato per il gruppo guidato da Enrico Letta c'è l'ascesa del M5s di Giuseppe Conte. L'ultimo sondaggio di Ipsos lo accredita al 13,4%, appaiato alla Lega come terzo partito dietro a Fdi e il Pd. "La garanzia che offriamo - spiega Conte a Repubblica - è che prendiamo impegni sulla base di obiettivi politici chiari. Anche nei governi passati abbiamo sempre cercato di interpretare il mandato degli elettori. Siamo in condizione di dire ad un elettorato genuino di sinistra: guardate che i temi della transizione ecologica, della legalità, dell’etica pubblica, dell’antimafia e della giustizia sociale sono nel nostro dna".

"Intanto - prosegue Conte a Repubblica - la nostra norma sul superbonus ha prodotto un +6,6 per cento di Pil e 630 mila posti di lavoro. Il Veneto ad esempio è fra le prime regioni per cantieri di questo tipo e qui le imprese sono state danneggiate dal freno imposto dal governo a questa misura. Vogliamo proseguire l’operazione di alleggerimento del fisco sulle imprese, arrivando alla totale cancellazione dell’Irap". Conte sulla destra al potere: "Sarebbe una forte insidia per il Paese. La loro proposta sul lavoro dei giovani: se rifiutano vengono sanzionati. Nemmeno negli stati totalitari".