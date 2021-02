Conte non tentato dalle suppletive, partiti 'osservano' le sue mosse

Conte non tentato da suppletive, partiti 'osservano' sue mosse

Il premier uscente Giuseppe Conte al momento non sarebbe interessato al collegio di Siena, ovvero ad un posto nelle suppletive che gli sarebbe stato offerto da una parte del Pd e ipotizzato dai 'contiani'. Ne' ha fatto qualche passo avanti la candidatura a sindaco di Roma, anzi la corsa al Campidoglio non sarebbe mai stata al centro dei suoi pensieri. E allora? Quale sara' il ruolo del giurista pugliese? Se lo chiedono nel Movimento 5 stelle, si interrogano i dem ma soprattutto i suoi fedelissimi.

Agli atti per ora c'e' solo la disponibilita', anche umana e personale, a schierarsi al fianco dei pentastellati. Una disponibilita' anche politica ma sbaglia - sottolinea una fonte parlamentare - chi ritiene che voglia portare avanti una sorta di 'Opa' al Movimento. O che voglia sbarrare la strada ad un governo Draghi. Non dovrebbe promuovere alcun messaggio in vista del voto su Rousseau ma nei giorni scorsi, fanno notare le stesse fonti, ha sottolineato la necessita' che serva un governo per rispondere alle urgenze del Paese. Per lui si parla di un ruolo di garanzia in M5s, una sorta di 'padre nobile' ma pesano le diffidenze di chi ritiene che voglia scalare il Movimento. Oggi in tanti si sono espressi sulla possibilita' di una sua candidatura nel collegio di Siena, per la sostituzione di Pier Carlo Padoan, dimessosi dopo il suo passaggio a Unicredit per assumere l'incarico di presidente del Cda. "Le alleanze si decidono nei territori. Io sono presidente di regione perche' mi sono candidato rifiutando il modello che il partito nazionale mi offriva", ha spiegato Zingaretti.

"Le suppletive a Siena? Credo che sia prematuro parlarne adesso. Sentiremo anche i nostri rappresentati sul territorio, e' giusto un confronto all'interno del partito. Per Italia viva la priorita' e' dare al Paese un Governo, guidato da Mario Draghi. Il destino personale del presidente Conte francamente non e' la priorita'", ha tagliato corto la capogruppo di Iv alla Camera, Boschi. L'attuale commissario del Pd in Umbria, Enrico Rossi, e' favorevole. "Nell'esprimere comunque il mio apprezzamento per la figura di Conte, verso il quale non ho niente di personale, tengo a precisare che le candidature nei seggi toscani devono essere espressione dei territori, decise dai territori o perlomeno insieme ad essi", afferma Bonafe', segretaria del Pd toscano. Conte oggi ha salutati i dipendenti della presidenza del Consiglio, ringraziando tutti per la collaborazione.

GOVERNO: CONTE, 'SIENA? NESSUNO ME L'HA CHIESTO NE' MAI MI SONO PROPOSTO'

La candidatura alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale di Siena? ''Non ne so nulla, non se n'è parlato. Nel senso che non me lo hanno chiesto né tantomeno mi sono mai proposto... ''. Lo dice all'Adnkronos il presidente del Consiglio uscente Giuseppe CONTE, incontrato nei pressi di Palazzo Chigi, dopo le polemiche di queste ore su una sua eventuale candidatura per il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan.

NARDELLA: CONTE CANDIDATO A SIENA? MEGLIO SINDACO DI ROMA

"Nessuno discute la qualità della candidatura di Conte, ma in Toscana non possiamo avere sempre candidati calati dall'alto, seppur di prestigio". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario NARDELLA, parlando con i giornalisti. "Questa è la regione dove il Pd, da anni, è il più forte d'Italia. Il risultato delle ultime elezioni regionali lo conferma. Se va scelto un candidato per le suppletive del collegio, si lasci decidere alla Toscana e a Siena, ai dirigenti locali e agli iscritti - spiega NARDELLA - La base e gli amministratori locali rivendicano giustamente maggiore protagonismo, in questa occasione come nelle scelte per il governo. Nel governo Conte non c'era neanche un ministro, né un viceministro, né un sottosegretario del Pd che rappresentasse la Toscana. Sarebbe giusto che il nostro partito chieda un ministro nel governo Draghi che rappresenti questa regione che tanto ha dato e continuerà a dare al centrosinistra". Piu' che nel collegio liberato dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan (che con la presidenza di Unicredit ha lasciato la Camera), "avrei visto molto meglio Conte candidato sindaco di Roma, per il prestigio politico e istituzionale che egli riveste", ha sottolineato Nardella all'agenzia 'Dire'.