Conte scatenato contro il governo: "Coinvolti in conflitto Mar Rosso"

"Italia turboatlantista e ossequiosa con Usa"

"Non mi sembra che farsi coinvolgere in un ulteriore conflitto sia il nostro obiettivo. Ma siccome bisogna essere ossequiosi a Washington manderemo una fregata e forse delle armi". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Radio 24 commentando l'invio nei prossimi giorni di una fregata nel mar Rosso. Conte ha accusato il governo di "turbo-atlantismo" mentre "eravamo avamposto del dialogo nell'alleanza atlantica che - ha precisato - io non metto in discussione". "Biden ci ha scavalcato nel conflitto a Gaza", ha aggiunto Conte.

"L'Italia si sta caratterizzando come turboatlantista, non lo siamo mai stati". "Siamo sempre stati, nel fronte dell'alleanza che non metto assolutamente in discussione, un avamposto del dialogo. Con tutti i governi abbiamo recitato il ruolo di artefici del dialogo, dei promotori di una prospettiva di convivenza pacifica e abbiamo giovato tantissimo all'Alleanza atlantica". "Non mi sembra che farsi coinvolgere in un ulteriore conflitto, sia il nostro obiettivo. Ma siccome bisogna essere ossequiosi con Washington, manderemo una fregata e forse ne manderemo anche delle altre", ha concluso.