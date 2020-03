Coronavirus, Boschi: “Decreto insufficiente sui professionisti, fare di più“

CORONAVIRUS, BOSCHI: 'DL INSUFFICIENTE SU PROFESSIONISTI, FARE DI PIU'

"Il decreto che il Governo ha approvato ieri è un primo passo importante. Molte le misure positive. Purtroppo le risposte per i professionisti sono ancora insufficienti e macchinose. È un mondo che molti di noi conoscono bene, perché è il nostro mondo: conosciamo la vita che fanno molti colleghi. Dobbiamo fare di più, tutti insieme". Lo scrive Maria Elena Boschi di Iv su Facebook. "Se si fermano le attività, si ferma anche il mondo delle partite Iva. È sbagliato pensare che i professionisti siano tutti agiati signori che possono vivere di rendita. La maggior parte sono uomini e donne che vanno avanti solo con il proprio lavoro e se lo studio chiude restano solo le spese a cui far fronte. Per questo sono sicura che in sede di conversione penseremo anche a loro, specie ai giovani".

Coronavirus, Iv: "Stato paghi il patrocinio ad avvocati"

"Il dl Cura Italia ha di certo molti aspetti positivi e rappresenta un primo passo, ma siamo consapevoli che non basta". Lo dichiara il deputato di Italia Viva Catello Vitiello che aveva anticipato la Boschi nel pomeriggio, e aveva aggiunto: "Le risposte per i professionisti sono insufficienti e, proprio per questo, in queste ore stiamo chiedendo anche che gli avvocati possano avere dallo Stato almeno i pagamenti dovuti per le attivita' svolte con il gratuito patrocinio. Sarebbe un importante gesto di sensibilita' nei confronti di tutta la classe forense", ha concluso.