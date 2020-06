Coronavirus, Conte a Federturismo: Si va in vacanza in Italia Roma, 18 giu. (LaPresse) - “Si va in vacanza in Italia. Tanti di noi vorranno ritornare in posti del nostro Paese che hanno già ammirato e apprezzato, mentre tanti altri ne approfitteranno per conoscere altri posti dove non sono mai stati. Abbiamo una tale ricchezza e bellezza che valorizzarle sarà il nostro must. Non c’è dubbio”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al presidente di Federturismo.