Opel Zafira-e, dalla collaborazione con Crosscamp diventa camper urbano

Brilla nel mondo dei camper con la trasformazione della Opel Zafira da parte di Crosscamp,

il cui lavoro ha dato vita a due versioni innovative di camper urbani: il Crosscamp Urban Camper Full e il Crosscamp Urban Camper Lite.

Il Crosscamp Urban Camper Full è l'ideale per le famiglie o gruppi che desiderano avventurarsi in lunghe vacanze all'aria aperta. Dotato di una cucina completamente attrezzata, inclusa di lavello e fornello a gas, il veicolo offre anche una zona notte comoda per fino a quattro persone, con un letto matrimoniale al piano terra e due posti letto aggiuntivi sotto il tetto rialzato. L'interno, elegante e funzionale, è completato da mobili robusti e multifunzionali, rendendo il camper un vero e proprio rifugio su ruote.

D'altra parte, il Crosscamp Urban Camper Lite si rivolge a coloro che cercano una soluzione più flessibile e quotidiana. Ideale per brevi viaggi e gite di un giorno, il Lite offre un ampio spazio interno che può trasformarsi facilmente in un letto matrimoniale, oltre a un fornello a gas estraibile che trasforma il veicolo in una cucina all'aperto. Questa versione è perfetta per chi cerca un camper che serva sia come mezzo di trasporto quotidiano che come compagno di avventure occasionali.

Entrambi i modelli vantano caratteristiche di sicurezza avanzate, grazie ai sistemi di assistenza Opel Eye, e sono progettati per offrire il massimo comfort con sedili girevoli, vetri isolanti e un sistema di climatizzazione bizona. Nonostante le loro diverse configurazioni, entrambi i camper mantengono una dimensione compatta, permettendo l'accesso ai parcheggi standard.

Crosscamp non si ferma qui: oltre ai modelli basati sulla Opel Zafira, offre anche varianti su Opel Movano, ampliando ulteriormente l'offerta per soddisfare le esigenze di tutti i giorni e di viaggio dei suoi clienti. Con queste trasformazioni, Crosscamp si conferma un punto di riferimento nel settore dei camper urbani, combinando comfort, stile e versatilità.