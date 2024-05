Compass, il Buy Now Pay Later di PagoLight al NetComm Forum 2024

NetComm Forum 2024, Compass presenta i risultati di PagoLight nel settore dell’e-commerce

L’e-commerce continua a guidare la trasformazione dei mercati retail, sostenuto dalla diffusione di soluzioni innovative di pagamento. Nel 2023 gli acquisti degli italiani attraverso canali online sono cresciuti del 13%, per un ammontare di vendite stimato intorno a 54 miliardi di euro, con il Buy Now Pay Later (BNPL) che resta la componente più dinamica dell’ecosistema digitale del commercio. L’utilizzo del BNPL nel 2023 cresce infatti dell’81% raggiungendo i 3,5 miliardi di euro di transato. In occasione del NetComm Forum 2024, l’appuntamento di riferimento per il mondo digitale italiano, Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, presenta i risultati di PagoLight nel settore dell’e-commerce.

Tecnologie digitali e nuovi modelli di business per ridisegnare le imprese e i mercati sono gli argomenti su cui interverrà Nicola de Cesare, Senior Director E-Commerce & International Markets di PagoLight nella conferenza plenaria in programma. “Ad ogni brand la sua strategia BNPL” è il titolo del workshop tenuto da Luca Lambertini, Head of PagoLight Web, in cui saranno condivise anche le testimonianze di alcuni merchant.

PagoLight è Gold Sponsor della diciannovesima edizione del NetComm Forum e sarà presente durante l’evento con uno stand dedicato. Perfettamente integrabile su tutte le piattaforme di ecommerce attraverso API e plug-in, PagoLight è disponibile su oltre 1.000 store digitali e all’interno di oltre 25.000 negozi fisici, con una capacità di acquisizione complessiva di 25.000 nuovi clienti per mese.

Grazie alle distintive competenze di risk management sviluppate da Compass in 60 anni di attività nel credito alle famiglie, oggi PagoLight offre ai merchant un servizio di Buy Now Pay Later per importi fino a €5.000, con rateazioni fino a 24 mesi, con addebito sia su carta di pagamento che su conto corrente. Caratteristiche che hanno permesso a PagoLight di aumentare il volume delle transazioni di circa 2,5 volte negli ultimi 12 mesi, diventando una soluzione di riferimento nel panorama del BNPL italiano.

La crescita dei volumi di vendita realizzati attraverso PagoLight è il risultato di una straordinaria efficacia del prodotto, come evidenziato da una recente ricerca condotta da Compass su merchant e clienti. Emerge infatti che il 47% dei clienti che ha utilizzato PagoLight per un acquisto su ecommerce avrebbe rinunciato alla spesa in assenza del servizio, mentre il 30% dichiara di aver acquistato più prodotti o prodotti di maggior valore. Quasi tutti (95%) confermano che, proprio grazie a PagoLight, torneranno a fare acquisiti sullo stesso portale. Tra i merchant risulta molto soddisfatto l’80% di coloro che offrono il servizio sulla propria piattaforma di e-commerce.

“Viviamo in un momento storico in cui i merchant devono trovare nuove leve a supporto dell’attività commerciale. Il cliente è sempre più ponderato nelle sue scelte di consumo, a maggior ragione in una fase inflattiva caratterizzata da un aumento generalizzato dei prezzi dei beni e da un minor potere di acquisto. In questo contesto", commenta Nicola de Cesare, Senior Director ECommerce & International Markets di PagoLight, "una soluzione di dilazione dei pagamenti come PagoLight, con la sua ampia copertura dei bisogni di spesa dei clienti finali, permette di aumentare sia lo scontrino medio che le occasioni di acquisto oltre che di fidelizzare il cliente”.