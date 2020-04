Coronavirus, continua derby fra Nord e Sud. Zaia: “Contagi li trovi se cerchi"

CORONAVIRUS, ZAIA: "COME FA DE LUCA A CHIUDERE CAMPANIA?"

"Si dice sempre Nord contro Sud. In questo caso invece mi pare che sia il Sud contro il Nord. Basta con il dire che gli untori vengono dal Nord". Continua il derby fra Meridione e Settentrione. A contrapporsi i governatori del Veneto e della Campania, Zaia e De Luca. Commentando le recenti parole del collega campano, che si e' detto pronto a chiudere la Campania nel caso in cui le regioni del nord decidessero un allentamento delle misure anti-covid, Zaia ha risposto: “Ma come farebbe De Luca a chiudere la Campania? Cosa fara'? fermera' il Frecciarossa o i treni che arrivano dal nord e fara' chiedere la carta' d'identita' a tutti quelli che sono sul treno?". Ha detto sarcasticamente il governatore della Regione Veneto. "I confronti fra comunità" sulla diffusione del coronavirus vanno fatti con consapevolezza, evitando che si tratti di "confronto tra pensieri liberi", "possiamo fare confronti solo a parita' di campioni", e la Campania, a parita' di popolazione, ha "fatto un quinto dei nostri tamponi". Ha continuato Zaia.

Coronavirus, Fontana a De Luca: "Noi non chiuderemo mai porte a campani"



"Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160 mila italiani, tra cui circa 14 mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo al governatore campano che nei giorni scorsi Nei giorni scorsi De Luca ha detto di voler chiudere i confini della Campania se le regioni con un alto contagio riaprono prima.