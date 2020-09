Coronavirus, il governo riduce la quarantena: da 14 a 10 giorni, meno costi

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Si va verso comunque la riapertura delle scuole, in programma per il prossimo 14 settembre. Il governo valuta però un taglio dei giorni di quarantena obbligatori dopo essere venuti a contatto con un positivo. L'ipotesi - si legge su Repubblica - è quella di accorciare la durata, da 14 a 10 giorni. Ecco una soluzione valutata in queste ore dal governo, per adesso riservatamente. Se ne discute ovviamente al ministero alla Salute, dopo che il premier Giuseppe Conte aveva chiarito già martedì che un taglio dei tempi ridurrebbe costi sociali ed economici.

E ieri - prosegue Repubblica - Roberto Speranza, il ministro da sempre più cauto e attento a rispettare le indicazioni degli scienziati, è sembrato disponibile a valutare un passo del genere, a patto che venga preceduto da un accordo a livello europeo e soprattutto dal via libera del Comitato tecnico scientifico. Di certo, la riduzione non sarebbe netta come quella della Francia, che si appresta a portare la quarantena a 7 giorni. La strada italiana a cui si pensa in queste ore, ai piani alti dell’esecutivo come anche negli uffici del ministero, è appunto una via di mezzo: 10 giorni. Una misura che servirebbe anche per rendere meno pesante la gestione dei focolai che inevitabilmente si moltiplicheranno con la riapertura delle scuole.