Coronavirus, Sileri attacca Speranza: "Non ho nessuna delega, sono in affanno"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua e tra i ministeri più sollecitati in questa circostanza, c'è sicuramente quello della Salute. Ma stando alle parole del viceministro Pierpaolo Sileri la situazione non è affatto tranquilla. Il segretario generale del ministero della Salute - dichiara Sileri a Mattino Cinque- su due mesi ha fatto un mese e mezzo di assenza: c’è qualcosa che non va". Il nome non lo fa ma non è necessario - secondo quanto riporta il Giornale - perché c’è un solo segretario generale ed è Giuseppe Ruocco, che ricopre quel ruolo dal 2017 quando gli fu assegnato dall’allora ministro Beatrice Lorenzin. Ruocco è poi stato riconfermato dall’attuale titolare del dicastero, Roberto Speranza, lo scorso dicembre.

Da quando è iniziata l’emergenza Covid Ruocco è anche entrato a far parte del Comitato Tecnico Scientifico insieme agli altri esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio Superiore di Sanità. Ed è proprio su questo doppio ruolo che Sileri appunta la sua attenzione. Anzi sui molti incarichi che ricopre il funzionario che, sempre a dire di Sileri, al ministero non mette quasi mai piede e dunque, «se hai 3 o quattro lavori sarebbe meglio che quel posto andasse ad un altro».

Ruocco ufficialmente non replica ma dai corridoi del ministero negano che il segretario generale sia un fantasma anzi dicono che è nel suo ufficio praticamente tutti i giorni. Sulle accuse di assenteismo Ruocco al momento non risponde ma sembra chiaro che il bersaglio che Sileri intende colpire è più in alto, ovvero il ministro Speranza. "Non ho deleghe quindi sono in affanno, potrei lavorare di più ma non posso farlo", confessa il viceministro che fin dall’inizio del suo mandato è entrato in attrito con Speranza.

Chi è Giuseppe Ruocco

Giuseppe Ruocco è entrato al ministero della Salute nel 1984. Classe 1957 è di Minori. Laureato alla Sapienza è specializzato in medicina interna. Ha iniziato la sua carriera come dirigente medico presso l’azienda sanitaria di Fiumicino. Dal 2016 è membro del Management Board dell’European Authority or Food Safety (Efsa). Prima di essere nominato segretario generale era Direttore Generale per l'igiene e sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Nello scorso dicembre è stato confermato nell'incarico di segretario generale dal ministro Roberto Speranza. L’incarico gli era stato assegnato dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel 2017. Tra le sue funzioni assicura il coordinamento dell’azione amministrativa e degli uffici del ministro.