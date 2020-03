Coronavirus, emergenza nel Lazio ma aumenti di stipendio agli "Zinga boys"

"In piena emergenza Coronavirus, alla Regione Lazio si preoccupano di aumentare lo stipendio agli Zinga-boys". Lo scrive Il Tempo, secondo cui lo stipendio annuo lordo del dottor Luigi Ferdinando Nazzaro "da circa un anno segretario della giunta regionale con il compito di assistere l’esecutivo regionale durante le sedute al fine di assicurarne la regolarità di composizione, di deliberazione e, di conseguenza, di legittimità degli atti adottati, è passato da 90mila a 120mila euro l’anno", si legge sul quotidiano romano.

Secondo Il Tempo, a stabilire l'aumento di stipendio è stata "la delibera di giunta 53 del 18 febbraio 2020, finita nel mirino della Lega che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale dal capogruppoOrlando Tripodi, che chiede chiarimenti al governatore Nicola Zingaretti. Da quanto si evince dagli atti, a fine gennaio - scrive ancora Il Tempo- il presidente della Regione richiede che al dottor Nazzaro, "per la professionalità posseduta e per la complessità delle attività espletate", venga aumentato il trattamento economico da 90mila a 120mila euro.