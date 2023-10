Corsa dei politici sui canali Whatsapp, Meloni la più seguita. Conte secondo

Meloni la più seguita sui canali Whatsapp. Segue Conte

I politici italiani corrono su Whatsapp. Meta nei giorni scorsi ha lanciato una nuova interessante funzione all’interno dell’app di messaggistica: i canali. E proprio questo nuovo prodotto fa gola ai politici in vista della prossima campagna elettorale per le Europee.

Come funzionano i canali Whatsapp

A differenza delle chat private, i canali di Whatsapp sono uno strumento di trasmissione broadcasting, e cioè unidirezionale. Gli utenti dunque non possono rispondere ai messaggi, né condividerli con altri, ma solo aggiungere una “reazione” totalmente anonima. Chiunque può creare un proprio canale e cominciare a popolarlo di informazioni e utenti.

E quindi la premier Giorgia Meloni, il presidente M5S Giuseppe Conte, il segretario leghista Matteo Salvini, il leader di Azione Carlo Calenda e quello di Italia Viva Matteo Renzi, sono tutti scattati all’unisono creando il proprio canale.

D’altronde, non è difficile capire perché i politici stiano facendo a gara per ottenere prima il loro canale. Whatsapp è presente sui dispositivi del 78,5% degli italiani, utilizzata da 33,8 milioni di persone nel nostro Paese, con un picco a luglio di 35 milioni. Nel 2022 è stata in uso sugli smartphone degli italiani in media per 10 ore e 31 minuti a persona al mese. Dati che fanno del sistema di chat di Meta una piazza ambitissima che può anche cambiare gli equilibri della comunicazione politica.

Al momento, al primo posto c’è Giorgia Meloni con 16 mila iscritti, segue Giuseppe Conte con 9 mila e infine chiude il podio Matteo Salvini con 1.000 iscritti. I primi messaggi della premier e del presidente M5S sono un testo di benvenuto con già migliaia di reazioni, Salvini invece va dritto al punto e lancia la manifestazione leghista del 4 novembre a Milano.