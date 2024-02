Covid, "Conte e Speranza condannati". Bagarre in Aula: scontro FdI-opposizioni

Covid, tensione in Aula

"Tutti hanno diritto di parlare ma nessuna censura. Se qualcuno non condivide cio' che ascolta puo' fare tutto tranne impedire di parlare, su questo c'e' assoluta intolleranza da parte della presidenza". Lo dice il presidente di turno, Fabio Rampelli, riprendendo i deputati delle opposizioni che protestano di fronte alle parole della deputata di FdI, Alice Buonguerrieri, che sta intervenendo in dichiarazione di voto sull'istituzione di una commissione di inchiesta sul Covid. La deputata, eletta nelle file di un partito che durante la pandemia era all'opposizione e ha sempre criticato le misure assunte dall'allora governo, sta elencando le varie 'mancanze' e responsabilita' che, a suo dire, sono in capo all'esecutivo Conte II. Ma piu' va avanti nell'intervento, piu' cresce il malumore delle opposizioni, che insorgono, in particolare quando la deputata parla di condanne "grazie alle quali siamo venuti a conoscenza di atti e documenti". A quel punto l'Aula, nella parte occupata dalle opposizioni, esplode in un boato e Rampelli e' costretto a sospendere la seduta.

Alla ripresa della seduta dell'Aula, dopo un'interruzione di pochi minuti, la deputata di FdI Buonguerrieri riprende l'intervento e torna a insistere sulle "due sentenze del Tar in cui sono stati costretti" Speranza e Conte, "a dare i documenti grazie a FdI, atti che venivano tenuti secretati nel palazzo mentre la gente fuori moriva". Ma e' di nuovo bagarre, con le opposizioni che protestano nuovamente. La frase che ha fatto poco prima insorgere le opposizioni e, in particolare, i deputati del Pd, e' stata sempre relativa a presunte sentenze a cui la deputata FdI ha fatto riferimento: "FdI ha trascinato in tribunale Conte e Speranza per ottenere trasparenza e verita' ed e' solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati che abbiamo potuto conoscere atti e documenti", mentre dalle opposizioni si replicava con "falsita'", "nessuna condanna". Il clima in Aula resta tesissimo fino alla fine dell'intervento di FdI.

Nasce commissione Covid, indagine su efficacia misure

Dopo un lungo iter parlamentare, con modifiche apportate al testo in corso d'opera durante l'esame al Senato, anche a seguito delle parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione della cerimonia del Ventaglio, quando Mattarella mise in guardia dal considerare le Camere "un contropotere giudiziario", vede la luce la proposta di legge per istituire una commissione di inchiesta sul Covid. Con il voto definitivo della Camera, si da' quindi il via all'organismo parlamentare bicamerale che dovra' svolgere una verifica anche sull'efficacia delle misure adottate durante la pandemia e sui motivi del mancato aggiornamento del Piano pandemico,nonche' la verifica dei compiti della Task force istituita dall'allora governo in carica.

- COMMISSIONE DI INCHIESTA SUL Covid: si prevede l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sulle misure adottate per prevenire ed affrontare l'emergenza epidemiologica, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione, il contrasto ed il contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus nel territorio nazionale, e di valutarne la prontezza, l'efficacia e la resilienza (termine aggiunto nel corso dell'esame al Senato), anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravita'; nel termine indicato la Commissione e' tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attivita' di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta.

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: si prevede che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. Per l'elezione del Presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

- COMPITI DELLA COMMISSIONE: tra i principali compiti c'e' lo svolgimento di indagini e la valutazione dell'efficacia, della tempestivita' e dei risultati delle misure adottate dal governo; l'accertamento delle ragioni del mancato aggiornamento del Piano pandemico redatto nel 2006; la verifica dei compiti e la valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attivita' della task-force istituita presso il ministero della Salute e del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; la valutazione della tempestivita' ed adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti forniti dal governo e dalle sue strutture di supporto alle Regioni e agli enti locali in ciascuna fase dell'emergenza pandemica; la valutazione della tempestivita' e adeguatezza delle misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale; l'indagine su eventuali abusi, sprechi, irregolarita' od illeciti sulle procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento ed alla cura del Covid-19 da parte del governo; l'accertamento e la valutazione di alcuni specifici aspetti relativi alla gestione dell'emergenza, tra i quali l'acquisto di dispositivi di protezione individuale prodotti in Cina per la spesa complessiva di 1,25 miliardi di euro, la realizzazione dell'applicazione "Immuni", la gestione della fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'acquisto di banchi a rotelle; la valutazione delle misure di contenimento adottate dal governo, compreso il rispetto dei diritti umani e delle liberta' costituzionalmente garantite nella loro applicazione (e' stato invece soppresso dal Senato il riferimento alla valutazione della legittimita' della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe nonche' dello strumento della decretazione d'urgenza).

POTERI E LIMITI DELLA COMMISSIONE: la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti restrittivi della liberta' e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' della liberta' personale.

Covid: Conte a FdI, accuse infamanti e false, vergogna

Da FdI sono state rivolte "accuse infamanti: dire che siamo stati condannati significa oscurare gli accertamenti che il tribunale penale di Roma e Brescia hanno fatto e sono atti pubblici, non solo c'e' stata la malafede perche' si tratta di atti di pubblico dominio, ma anche la malafede di accusarci di una condanna che poi solo a seguito delle rimostranze delle opposizioni in Aula e' stata" corretta in una decisione "di un Tar ad acquisire documenti chiesti da FdI, vergogna". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo in Aula della Camera, in replica alle accuse rivoltegli dalla deputata di FdI Buonguerrieri, in dichiarazione di voto sulla istituzione della commissione di inchiesta sul Covid.

Covid: Speranza a FdI, in Aula intervento squadrista

Quello della deputata di FdI Buonguerrieri in dichiarazione di voto sulla istituzione della commissione di inchiesta sul Covid e' stato "un intervento squadrista inaccettabile. Sia chiaro un punto: e' stato accostato il mio cognome e quello del presidente Conte alla parola condanna, noi siamo stati in tribunale ma c'e' stata una archiviazione con formula piena e accostare le nostre personalita' alla parola condannati in maniera vaga e confusa e' molto grave e non e' accettabile. Ribadisco di aver operato con disciplina e onore da ministro come dice la nostra Costtiuzione". Lo ha detto Roberto Speranza, ex ministrod ella Salute ai tempid ella pandemia, intervenendo in Aula della Camera.