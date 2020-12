Covid, Lamorgese: “Sto bene, sempre stata attenta. Non so come sia successo"

Covid, Lamorgese positivo al Covid-19: "Non capisco come sia possibile"

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, nella giornata di lunedì 7 dicembre durante il Cdm per varare il Recovery Plan, ha appreso di essere positiva al Covid e ha abbandonato l’aula. I ministri Di Maio e Bonafede, seduti accanto alla ministra, si trovano tutt’ora in autoisolamento. ''Sto bene, non ho sintomi, non avrei mai immaginato che potesse succedermi, continuerò a lavorare. Sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile, eppure è successo, davvero non riesco a comprendere come sia potuto accadere'', così la ministra Lamorgese, si apprende dal Corriere della Sera, parlando con i suoi collaboratori al Viminale. I protocolli attuati dal Viminale, spiega il Corriere della Sera, sono sempre stati molto rigidi: Lamorgese si sottopone al tampone molecolare ogni 15 giorni e lo fa anche a distanza più breve se ha in programma di vedere qualcuno. E in ufficio tutti devono sempre indossare la mascherina e mantenere la distanza, in caso di contatti sospetti si rimane a casa.