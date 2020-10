Covid, Salvini: "Un lockdown generalizzato? Se necessario, è giusto farlo"

Covid: Salvini apre a un possibile lockdown

“Se ci sono le necessità di farlo, è giusto farlo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini apre a un possibile lockdown ai microfoni di Radio Uno. Un’ipotesi che:“io mi auguro che non ci sia, evidentemente, ma siccome la vita viene prima di tutto e la salute viene prima di tutto, se ci sono scelte razionali si fanno”.

A radio Anchi’io su Radio Uno precisa: “Noi è sei mesi che chiediamo collaborazione. La collaborazione, in questi sei mesi, si è sostanziata in tre telefonate di un minuto. Ora, scrivono lettere, fanno appelli facciano, ci invitino. Non basta scrivere una lettera o fare un tweet: ci vogliono ascoltare e collaborare? Perfetto. Oggi saremo in aula ad ascoltare Conte e faremo le nostre riflessioni e le nostre proposte, ma è inaccettabile rivedere il film di marzo, con le conferenze stampa di Conte della domenica sera”.

Sempre sull’operato del governo aggiunge: “Il governo chiude ristoranti, bar, palestre e teatri ma apre i cancelli delle galere per mandare a casa i delinquenti con la scusa del Covid. Si parla di 5mila persone: sarebbe una follia! Questo governo mette in pericolo l’Italia”.