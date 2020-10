Covid, test rapidi a deputati ogni lunedì-martedì. Adesione volontaria

Test rapidi alla Camera per i deputati prima dell'inizio lavori parlamentari. E' questa la misura messa in campo dai questori di Montecitorio in vista della prossima settimana. I test, volontari ma fortemente raccomandati, saranno a disposizione dei deputati il lunedi' e martedi' e serviranno a fare un punto sullo screening sanitario in particolare su quei deputati che, il lunedi' rientrano dai propri collegi a Roma. Per aderire al test ciascun deputato dovra' inviare una email entro la giornata del venerdi' precedente. "Si tratta di una ulteriore opportunita' per preservare la piena funzionalita' della Camera. E' molto utile per intercettare rapidamente i positivi e bloccare tempestivamente i contagi. Ci sono provvedimenti importanti da approvare, prima tra tutti la legge di Bilancio. Il Parlamento deve essere operativo" spiega il questore M5S Francesco D'Uva.