Covid, Toti: "La Liguria ha inviato un piano per la vaccinazione"

Covid, Toti: "La Liguria ha spedito un piano per la vaccinazione"

La Liguria ha spedito nei termini prestabiliti il piano di distribuzione dei vaccini. Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti, intervenendo stamane a Radio Anch'io. "La prima fase sarà relativamente semplice perché il vaccino sarà dato al personale sanitario e alle Rsa. Abbiamo già individuato i 23 siti ospedalieri dove verranno fatti i vaccini. Per quanto riguarda le Rsa verranno fatti nelle strutture. Poi tra qualche mese, in primavera, quando si tratterà di vaccinare milioni di italiani bisognerà pensare a come fare - ha aggiunto Toti - Ci stiamo già ragionando, pensiamo ad esempio ai drive through per la vaccinazione di massa".

Sulla questione degli impianti sciistici: “Bisogna essere molto prudenti: è vero che l'elenco dei morti è tragicamente lungo, è vero che il Paese è ancora in difficoltà, ma è anche un tema di competitività. In Svizzera si sta già sciando. E se la Francia aprirà sarà un problema". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo a Radio Anch'io. "Bisogna tenere conto anche della coda davanti alla Caritas e alla comunità di Sant'Egidio. Bisogna stare attenti e prudenti, ma mi auguro che l'Italia non faccia scelte autolesionistiche - ha aggiunto Toti - Se c'è gente che balla nelle baite nei paesi confinanti, è assurdo chiudere tutto il nostro arco alpino, una cosa che vale come 2 mld di euro".