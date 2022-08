Lega, #credo ancora nelle tendenze di Twitter

Oggi, si parte con la parola d’ordine generale: #CREDO negli italiani



#credo, lanciato come parola chiave della campagna elettorale della Lega venerdì sera, è ancora nelle prime posizioni tra le tendenze Twitter. Il tutto nonostante significative notizie di cronaca, nazionali e non. Da oggi, la Lega lancerà sui social un “credo” quotidiano e diverso per elencare - fino al 25 settembre - gli obiettivi del partito di Matteo Salvini. Oggi, si parte con la parola d’ordine generale: #CREDO negli italiani. Lo comunica la Lega in un comunicato.



Lega, #credo di Salvini vola nelle tendenze Twitter. Leggi il testo