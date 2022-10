Governo, Crosetto "jolly" di Meloni. Ministero di peso o fuori dalla squadra

Crosetto è l’unico che non farebbe una piega a non entrare nel governo e che non accetterebbe ministeri minori



Tutti se lo chiedono in queste ore. Guido Crosetto - co-fondatore di Fratelli d'Italia e presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) di Confindustria - farà parte o meno del governo Meloni? Fonti qualificate (ai massimi livelli) confidano ad Affaritaliani.it che l'ex parlamentare di Cuneo ed ex sottosegretario alla Difesa, potrebbe diventare ministro proprio della Difesa, degli Esteri o anche dello Sviluppo economico (Mise).

Crosetto viene considerato in FdI una sorta di "jolly" che Giorgia Meloni può spostare nei ministeri di peso a seconda delle richieste degli alleati ma anche l’unico a cui può chiedere, se servisse, di fare un passo indietro laddove fosse utile per chiudere l’accordo finale nel Centrodestra. Crosetto, infatti, è l’unico che non farebbe una piega a non entrare nel governo e che non accetterebbe ministeri minori.