Crosetto attacca Stoltenberg: "Fronte Sud alla Spagna? Un affronto personale"

Il Fronte Sud della Nato alla Spagna "lo considero quasi un affronto personale, una profonda delusione. Ho scritto a Stoltenberg un messaggio durissimo. Mi ha fatto infuriare e ci saranno conseguenze sul piano dei rapporti personali. Il suo è stato il tradimento di un principio: era l'Italia a essersi battuta per introdurre il ruolo di inviato per il Fronte Sud. Stoltenberg non voleva. Ha dovuto metterlo nella risoluzione perché lo voleva l'Italia e così si è vendicato". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista a La Stampa. L'Italia non ha un problema con la Nato, "ha un problema con Stoltenberg. E' lui l'unico responsabile, forse perché guidato da logiche di appartenenza politica, venendo meno alla prima delle sue responsabilità: essere super partes". Le parole del ministro Crosetto sono un autogol in quanto dimostrano l'insuccesso e lo scarso peso del governo italiano non solo in sede Ue ma anche all'interno della Nato.



Per quanto riguarda il raggiungimento del 2% di spese militari, Crosetto sottolinea: "E' un tema che si lega a doppio filo con la prossima Commissione europea. Dovremo fare una battaglia per scorporare le spese della Difesa dal patto di Stabilità. L'importante in questo momento è partire". Mentre sull'Ucraina, il ministro della Difesa ritiene che "Trump cambierà la linea, cercherà di ottenere la pace riprendendo un dialogo personale con Putin per chiudere in fretta e questo può essere un problema. Sono importanti le regole con cui gli Stati devono confrontarsi: se il diritto internazionale viene messo da parte, prevale il diritto del più forte. Vale per l'Ucraina come per Israele".