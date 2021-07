Ddl Zan, da FdI mozione contro i Paesi che considerano l’omosessualità reato

Non accennano a diminuire le polemiche e le tensioni politiche intorno all'approvazione in parlamento del testo del Ddl Zan sull'omotransfobia. In senato, infatti, il percorso parlamentare del Ddl sembra essere arrivato ad un punto morto, dopo l'inatteso passo indietro del leader di Italia Viva Matteo Renzi sul testo da votare.

Ma il PD non vuole assolutamente dare il via libera a modifiche su un testo, che ha già avuto il via libera dalla Camera, mentre Salvini e Forza Italia puntano ad un nuovo testo condiviso da tutti. Insomma un vero e prorio corto circuito, che rende il cammino per il via libera al testo una corsa ad ostacoli. Ma anche all'opposizione del governo Draghi, Fratelli d'Italia, da tempo contraria al testo, non sta certo a guardare.

Sembra, infatti, che il gruppo stia per presentare al Senato (con primo firmatario il senatore Fazzolari) e alla Camera (con prima firmataria Giorgia Meloni), una mozione ad hoc sul tema dell'omostrasnfobia, destinata molto probabilmente ad alzare ancora di più il livello della tensione fra le forze politiche in campo.