De Luca, il libro contro il Pd vola: traballa il primato di Vannacci

Vincenzo De Luca, il libro che fa tremare i dem. Il governatore della Campania si sfoga

Il generale Roberto Vannacci adesso ha un concorrente, il suo libro "Il mondo al contrario", rischia di dover fare i conti in termini di vendite con quello del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il suo "Nonostante il Pd", edito da Piemme, é uscito in libreria solo da pochi giorni ma sta già facendo numeri da record su Amazon. Il presidente si sfoga proprio contro il suo partito e diversi suoi virgolettati la dicono lunga sul rapporto che c'è tra lui e la segretaria Schlein. Raffica di insulti da "miserabili e cialtroni", a "poveri uomini" fino a "nullità politiche" e "idioti". Sono solo alcuni degli epiteti, ma ripetuti più volte, con cui Vincenzo De Luca dipinge i dirigenti del Pd nel suo ultimo libro.

Ma su una cosa - si legge su Il Mattino - i dem possono stare tranquilli: a parte i segretari nazionali, da Occhetto alla Schlein, nessuno viene mai nominato. Così si sopisce la paura dei giorni scorsi di molti dem timorosi che il governatore indicasse qualcuno. Possono quindi dormire sonni tranquilli. Anche perché titolo a parte "Nonostante il Pd", il libro non è tutto incentrato contro il Nazareno. Anzi. Solo poco più di un quarto del tomo (263 pagine in totale) si sofferma sul Pd mentre per il resto il governatore si sofferma, oltre ad una veloce analisi sulla sconfitta alle ultime politiche, molto di più a quanto fatto in questi otto anni alla guida della Regione e accenna a quanto resta da fare.