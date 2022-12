Migranti, Ong in rivolta contro il decreto: su Affari il testo integrale

Migranti, la rivolta delle Ong contro il decreto. Su Affari il testo integrale

Organizzazioni non governative in rivolta contro il decreto che dispone "disposizioni urgenti" per la gestione dei flussi migratori: la Sea Eye lo bolla come "illegale" e chiede "protezione" al governo tedesco, mentre la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere salperà da Augusta per tornare a navigare nel Mediterraneo nelle ore di Capodanno. Ma non solo Ong. Anche il mondo cattolico condanna il decreto. Per monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione Cei per le Migrazioni: "Questo decreto cadrà presto, nel senso che è costruito sul nulla", sottolineando che è "paradossale che uno strumento che in questi anni è stato di sicurezza per almeno il 10% delle persone che sono sbarcate nel nostro Paese e in Europa", cioè le navi delle Ong, "sia considerato uno strumento di insicurezza".

Migranti, Fratoianni: "Il governo prosegue con accanimento e odio"

A intervenire oggi sulla questione migranti è anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Un grumo di norme inapplicabili e di norme illegali: questo governo, non potendo realizzare il blocco navale usato in campagna elettorale per solleticare gli istinti più bassi, prosegue con la propaganda e con l’accanimento verso coloro che salvano vite nel Mediterraneo", afferma Fratoianni.

“Potevano abolire la Bossi-Fini, potevano organizzare e promuovere, prosegue, una rete di soccorso navale degli Stati europei, si impegnano invece a impedire il soccorso dei naufraghi in mare, e ad allungare il loro calvario.” “Statisti? Non proprio, bensì semplici portatori, conclude Fratoianni, sempre più di un carico residuale di odio e di razzismo.”