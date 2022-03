Deputato interviene alla Camera in russo e ucraino: richiamato da Fico. VIDEO

Il deputato della Lega Guglielmo Picchi parla alla Camera in russo e in ucraino

Un intervento in lingua russa e uno in lingua ucraina: protagonista dell'iniziativa nell'Aula di Montecitorio e' stato il deputato della Lega, Guglielmo Picchi. Prendendo la parola in Aula dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio sulla crisi in Ucraina l'esponente della Lega ha fatto appello ai due popoli perche' tornino al dialogo. Per questo, Picchi e' stato richiamato dal presidente della Camera, Roberto Fico.

"I fatti impongono a tutti una assunzione di responsabilita' e serieta'. Non si puo' speculare o assumere comportamenti che possano dividerci. A questo si atterra' la Lega", ha detto Picchi. "Chiediamo al presidente Draghi di metterci la faccia" per favorire il dialogo con la Russia, "e far pesare la sua figura internazionale".