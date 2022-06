Sondaggi, Di Maio quanto vale? Deludenti le prime stime. Mazzata M5S

"Di Maio non vale quasi niente". Ma c'è chi si spinge fino al 6%



Nascono ufficialmente i gruppi parlamentari che fanno riferimento al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Insieme per il Futuro parte con 62 parlamentari di cui 40 al primo mandato, sono 30 alla Camera e 10 al Senato. Solo 20 invece sono quelli al secondo mandato. Ma quanto può valere elettoralmente il nuovo partito del titolare della Farnesina? I sondaggisti, a caldo, sono divisi. Estremamente pessimista Renato Mannheimer, partner Eumetra. "Quasi niente, al massimo il 2%. I 5 Stelle ormai sono in dissoluzione e viaggiano verso la totale estinzione. Quella di Di Maio è solo un'operazione parlamentare, ma dal punto di vista elettorale i numeri sono irrisori".

Secondo Nicola Piepoli, "dipende da come il ministro gestirà il partito. Potenzialmente potrebbe prendere anche tutti i voti del M5S. La situazione di partenza è di un 20% di quanto valgono i pentastellati", ovvero, stando ai sondaggi il 2,5-3%. "A Di Maio serve fare massa al Sud e prendere una parte dei voti che ancora ha il M5S nelle regioni meridionali", afferma Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. "Chi non votava M5S a causa di Conte, ora potrebbe votare Di Maio. Partiamo cautamente da un 4-6% e certamente i 5 Stelle scendono sotto il 10%". Maurizio Pessato, vicepresidente di Swg, non dà cifre ma sottolinea che "Insieme per il Futuro può avere un peso elettorale perché il M5S, anche quando cresceva molto, ha sempre avuto due anime, oggi quella governista guidata da Di Maio. Certamente il M5S perderà voti, vedremo quanto. I movimenti parlamentari sono invece altro, qualcosa di particolare che toccano poco gli elettori".