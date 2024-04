Domenica a Roma Avs presenta i candidati alle elezioni europee. I nomi

Nel dibattito finale interverranno i due leader dell'Alleanza, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni

Alle 11 di domenica 14 aprile allo Spazio Eventi di Via Palermo a Roma, è previsto l'evento di Alleanza Verdi e Sinistra durante il quale si presenteranno le liste per le elezioni europee di giugno. Il titolo della kermesse è "Il coraggio di osare" e il programma, dopo il saluto dei capigruppo parlamentari Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, si articolerà in vari talk che conteranno innanzitutto la presenza dei candidati.

In particolare, è nel panel "Senza paure" che interverrà Mimmo Lucano, capolista in pectore per la circoscrizione Sud. A seguire si terrà il dibattito con protagonisti Ignazio Marino, che sarà capolista al centro, Cristina Guarda, consigliera regionale veneta probabile testa di serie nel Nord-Est e Massimiliano Smeriglio, europarlamentare uscente. Nei due tavoli successivi sarà la volta di Benedetta Scuderi, 32enne portavoce dei Giovani Verdi data in corsa come capolista nel Nord-Ovest e Leoluca Orlando nella veste di capolista nella circoscrizione Isole.

Alla discussione parteciperanno anche gli altri candidati e vari ospiti nazionali e internazionali, come Bas Eickhout, Paolo Sottocorona, Cathy La Torre, Panayota Maniou, Vula Tsetsi, Manon Aubry, Souzan Fatayer, Marilena Grassadonia, Francesco Emilio Borrelli, Giovanni Mori, Brigitte Foppa, Rosa D’Amato. Nel dibattito finale interverranno i due leader dell'Alleanza, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.