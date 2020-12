Dpcm Natale, Iv in tackle sul governo: "Fa finta di coinvolgere il Parlamento"

"Il governo continua a fare solo finta di coinvolgere i gruppi parlamentari". Cosi' commentano da Italia viva l'esito degli incontri di questi giorni sulle nuove misure anti Covid. "Anche sul nuovo dpcm coi limiti agli spostamenti tra comuni, ai ricongiungimenti familiari, sulla scuola in sicurezza...", spiegano le stesse fonti. "Che senso ha continuare a fare riunioni in cui i gruppi parlamentari di maggioranza pongono questioni e proposte che poi il governo non considera, andando dritto per la sua strada?", si chiedono i renziani, che aggiungono: "Noi andiamo avanti per senso di responsabilita', ma cosi' si fa solo finta di coinvolgere la maggioranza parlamentare".

La maggioranza inoltre è divisa sulle riforme e i nodi emersi oggi al tavolo convocato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, e i capigruppo di maggioranza sono rinviati ai capi delegazione e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che lo stesso D'Incà si è riservato di informare tempestivamente. "Non c'è accordo sulle riforme istituzionali, non c'è sul Mes e neppure sulla riforma del fisco. Stiamo rischiando di perdere tempo senza arrivare ad alcun risultato", commentano da Italia Viva. "Ormai sono molti gli argomenti su cui non si riesce a sbloccare lo stallo e tutto sarà rimesso al confronto dei leader", concludono.