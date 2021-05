Draghi-Letta fanno pace: "Incontro a Chigi, piena sintonia, Pd non è ostacolo"

"Lungo e proficuo colloquio a Chigi con Draghi. Sintonia piena e determinazione ad accelerare le riforme su giustizia, fisco, lavoro e semplificazioni che sono alla base del patto con l'Ue, riforme per le quali porteremo le nostre idee e troveremo le migliori sintesi. Avanti". Così su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo l'incontro avuto con il premier Mario Draghi.

Il Pd è un ostacolo per il governo Draghi? "Assolutamente no, noi siamo una parte fondamentale del governo, lo abbiamo fortemente voluto e questo governo è fondamentale per far sì che ottenga i miliardi del Recovery e soprattutto che riesca a spenderli che è il grosso guaio italiano: riuscire a spendere e spendere bene i soldi. Noi sosteniamo questo governo e ci siamo per portare in porto le riforme", ha poi assicurato lo stesso Enrico Letta a Rai 3.