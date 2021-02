Renzi: "Draghi ha dato una visione". Salvini: "Ottimo punto di partenza"

Renzi su Draghi: "Ha dato una visione"

"Lo avete sentito?". Matteo Renzi esce dall'Aula soddisfatto per il discorso di Mario Draghi. "Ha dato una visione", osserva. La sfida è quella dell'europeizzazione della politica ma la sinistra intende portare avanti "la strategia Zingaretti-Bettini", ora si apre "uno spazio liberal democratico riformista" al centro che va "da Vestager a Macron", ha commentato poi Renzi in riferimento alla nascita dell'intergruppo M5s-Leu-Pd. "Il discorso di Draghi è straordinario. Una risposta a chi mi chiede se valeva la pena di fare la crisi", osserva. "Programma di due anni? Anche più lungo

Governo, Salvini: "Da Draghi ottimo punto partenza. La Lega c'è"

"Più salute e meno tasse, più rimpatri e meno burocrazia, più cantieri e meno sprechi, responsabilità e rispetto nei confronti delle future generazioni, orgoglio di essere italiani. Ottimo punto di partenza, nel nome dell'efficienza, della trasparenza e del cambiamento. La Lega c'è". Così ha invece commentato il segretario leghista Matteo Salvini sul discorso del premier Draghi.

Governo, Marcucci: "Pieno sostegno del Pd a Draghi"

"Dal Pd pieno sostegno al governo Draghi, le cose dette negli incontri delle consultazioni sono state tutte confermate in aula. Voteremo compatti, questo è il futuro dell'Italia". Ha commentato a sua volta Andrea Marcucci al termine del discorso del premier al Senato. Draghi ha invocato unità e, per il presidente dei senatori del Pd, la nascita dell'integruppo Pd-M5s-Leu "non scalfisce il nostro contributo fattivo, anche sulla base della valutazione del nostro operato e di Conte fatto da Draghi".

Governo: Lupi, novità in contenuti e metodo, bel passo avanti

“Mario Draghi con il suo discorso ha confermato il motivo per cui da subito gli abbiamo accordato la nostra fiducia: un ‘governo del Paese’, senza aggettivi, cioè, per dirla con le parole del presidente della Repubblica ‘un Governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica’. L’unità a cui ha richiamato il Parlamento – è un dovere, ha detto – non è un di meno per la politica, comporta certo delle rinunce, ma è ‘un passo avanti’ verso una responsabilità nazionale di ricostruzione. Confortano - oltre ai contenuti riformisti elencati in modo puntuale, dal fisco alla giustizia, dalla riforma della pubblica amministrazione al coinvolgimento dei privati, dalla scuola alla formazione dei funzionari pubblici – gli spunti di metodo con cui ha voluto definire lo stile del suo esecutivo: il confronto con il Parlamento, l’informazione tempestiva ai cittadini sul cambiamento delle regole, la qualità e la rapidità delle decisioni (ad esempio nella campagna vaccinale), il concentrarsi sugli obiettivi strategici evitando dispersione di risorse in lunghi elenchi di progetti, interventi strutturali e non un ‘farisaico rispetto delle quote rosa’ per una vera parità di genere soprattutto nel mondo del lavoro, e poi, la concretezza e la fattibilità dei piani. Ha chiesto un ‘sostegno convinto’ a questo Parlamento. L’unità come metodo si misurerà quindi sui contenuti, a partire dalla convinta collocazione europea e atlantica del nostro Paese senza tentennamenti verso regimi che destano preoccupazioni e con uno scopo preciso: la ricostruzione, senza sprecare ‘il tempo del potere nella sola preoccupazione di conservarlo’. Non so a chi pensasse, ma sono d’accordo anche su questo”. Ha dichiarato Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.

Ferrara (M5s): "Giusto approccio europeista di Draghi"

“Condividiamo l’approccio europeista del presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella gestione del fenomeno migratorio. Nel suo discorso programmatico al Senato, Draghi cita il nuovo Patto per le migrazioni e l’asilo e la politica europea dei rimpatri come obiettivi del suo governo". E' quanto scrive in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 stelle. "Da anni il Movimento 5 stelle si batte al Parlamento europeo per avere vie legali di accesso all’Ue e modificare il Regolamento di Dublino con provvedimenti ambiziosi, solidali nei confronti dei Paesi mediterranei e rispettosi dei diritti dei rifugiati", aggiunge. "Le ricette semplicistiche dei sovranisti che immaginano una Italia che affronti da sola il complesso fenomeno migratorio e che propongono blocchi navali come soluzione sono fallimentari perché inattuabili, oltre che autolesioniste, tenuto conto che aumenterebbero i costi a carico dell’Italia", critica Ferrara. "La linea da seguire, così come oggi riconosce anche Draghi, è quella tracciata dal precedente governo Conte che, grazie all’alleanza strategica con Spagna, Portogallo, Grecia e Malta, ha convinto Germania e Francia a sottoscrivere nel 2019 l’accordo di Malta, un primo passo avanti per una gestione pienamente europea delle politiche sulle migrazioni e sull’asilo. Il lavoro è ancora tanto da fare per sconfiggere gli egoismi europei, da parte nostra ci sarà massimo impegno nel difendere gli interessi dell’Italia in Europa”, conclude l'europarlamentare cinquestelle.

Governo, Soverini (Pd): "Bene sugli istituti tecnici superiori"

“Ringrazio il Presidente Draghi per l’enfasi data alla rilevanza della formazione professionalizzante degli istituti tecnici superiori (ITS) per l’occupazione e la crescita del sistema produttivo italiano, includendola tra i primi punti del suo intervento al Senato. Come Partito Democratico siamo fortemente impegnati per la riforma e il rafforzamento del sistema degli istituti tecnici superiori e stiamo presentando provvedimenti e riforme in tal senso”. Lo dichiara il deputato dem Serse Soverini. “Abbiamo a disposizione nel Recovery Plan - prosegue il deputato dem - un miliardo e mezzo di euro da spendere in 5 anni. Un finanziamento senza precedenti che ci permetterà un ambizioso piano di sviluppo di un canale formativo che in Italia vede solo 16.000 studenti iscritti contro gli oltre 900.000 della Germania. Il nostro obiettivo è quello di creare una nuova generazione di tecnici altamente specializzati nei settori strategici della crescita, come quello della digitalizzazione delle imprese e le produzioni green. Ma anche nuovi tecnici per l’edilizia green che stiamo rilanciando con il bonus 110 % e il turismo”. “L’obiettivo principale del Partito Democratico - conclude Soverini - è quello di puntare sulle persona, sulle persona adeguatamente formata come motore della crescita della produttività delle imprese italiane. Abbiamo l’opportunità di offrire ai nostri giovani una strada verso la competenza e il lavoro qualificato, in tal senso, come sempre, il nostro impegno sarà incondizionato”.

Governo, Fnomceo: "Bene Draghi, ricostruzione parte da salute"

Abbiamo fortemente apprezzato il discorso programmatico del Presidente del Consiglio Mario Draghi: ha toccato, con concretezza e concisione, tutti i punti che il Paese si aspettava. In particolare, condividiamo il riconoscimento del sacrificio dei nostri cittadini, il costante richiamo, in tutti gli ambiti, al ‘capitale umano’ e il forte richiamo al dovere dell’unità”. Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli commenta il discorso programmatico di Draghi in Senato, in vista della fiducia.

“In tempo di pandemia, ogni piano di ricostruzione non può che partire dalla Sanità e dalla Salute: dai dati sui contagi, sulla diminuzione dell’aspettativa di vita, sino a 4-5 anni nelle zone di maggior contagio. E dagli effetti economici e sociali, con l’aumento dei nuovi poveri – continua Anelli -. Il discorso di Draghi ha colto subito l’evidenza più importante: la pandemia ha acuito le disuguaglianze che già esistevano nel nostro Paese. Disuguaglianze di salute, economiche, geografiche, sociali. E ha colpito in maniera pesante i giovani, le donne, il Mezzogiorno. È da qui che dobbiamo ripartire”

“Dobbiamo ricostruire il nostro Servizio Sanitario nazionale, portando le competenze dei professionisti al letto del malato, vicino al cittadino – afferma Anelli -. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione l’idea, manifestata da Draghi, di ridisegnare la sanità territoriale per rendere realmente esigibili, e prossimi ai cittadini, i “Livelli essenziali di assistenza”, affidando agli ospedali le acuzie. È la strada che anche la FNOMCeO indica da tempo”. “Bene l’idea di un piano per il Mezzogiorno, con un piano mirato di investimenti – aggiunge ancora -. Anche qui, spendere, e soprattutto spendere bene, è la via per colmare le disuguaglianze, anche di salute. Invitiamo a utilizzare la telemedicina e le nuove tecnologie per realizzare una rete sovraregionale delle competenze, che porti le eccellenze sanitarie vicino ai cittadini, abbattendo la mobilità sanitaria, con i suoi costi in termini economici, familiari, umani”.

“Condividiamo, infine, la priorità data alla campagna vaccinale: vaccinare tutti e farlo velocemente utilizzando le strutture già pronte e disponibili – commenta ancora Anelli -. A questo proposito, invitiamo ad accelerare il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, che possono mettere a disposizione i loro studi e il loro know-how, maturato nelle campagne antinfluenzali, a beneficio soprattutto dei pazienti più anziani, che hanno difficoltà a spostarsi. E quello di tutti i medici, delle strutture pubbliche e private e liberi professionisti”. “Lo avevamo detto ancor prima che il Presidente del Consiglio presentasse la squadra di Governo, lo ribadiamo ora: unità, uguaglianza, solidarietà sono le chiavi per uscire dalla pandemia – conclude Anelli -. Se su queste direttrici, come appare evidente dal programma, il Governo vuole muoversi per attuare il suo piano di ricostruzione, può contare su tutto il nostro appoggio. Noi medici ci siamo, e siamo pronti a mettere le nostre conoscenze, le nostre competenze, i nostri valori al servizio del Paese”.

Governo, Maraio (Psi):n "A Draghi mancava solo un garofano all' occhiello"

“Scuola, innovazione, sanità, ambiente, riforme, fisco e politiche migratorie. Oggi a Mario Draghi mancava solo un garofano all’occhiello”. Così il Segretario del Psi, Enzo Maraio. “Siamo custodi di una tradizione antica ed oggi abbiamo ascoltato parole in sintonia con la cultura socialista e liberale. Quella più nobile, più seria. Daremo un nostro contributo affinché ogni riflessione si trasformi in fatti, daremo un contributo per unire, per fare sintesi fra le diverse sensibilità”, ha concluso.

Governo, Zaia: "Spero che Draghi sia in linea con la nostra ricerca sui vaccini"

"Il buonsenso deve imperare. Se qualcuno mi suona al campanello per dire che ha dei vaccini e, se si possono certificare che lo sono, perché non inocularli? Abbiamo cittadini che ci chiamano piangendo per essere vaccinati e dopo 9.600 morti in Veneto dico che è fondamentale porsi qualche domanda. Spero che passaggio fatto da Draghi sia in linea con questo atteggiamento". Così il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato il passaggio riservato all'importanza di una vaccinazione più veloce possibile nel discorso del premier Mario Draghi.

Governo, Polverini (Misto): "Bene ma adesso viene il difficile"

“Bene Draghi, ma adesso viene il difficile. Quello del Presidente del Consiglio oggi al Senato è stato un intervento dall’alto valore politico con riferimenti non scontati, per un “tecnico”, alla coesione sociale con una visione dell’economia e dell’ambiente improntata alle parole ed al magistero di Papa Francesco. Ho particolarmente apprezzato la volontà del Presidente Draghi di continuare il lavoro iniziato sull’utilizzo dei fondi attesi da Bruxelles, soprattutto perché questo metodo di lavoro garantisce ai partners europei il rispetto degli accordi e degli impegni assunti dall’Italia in sede europea. Spetta ora al Parlamento utilizzare la credibilità di Draghi in Europa e il largo consenso creatosi tra le forze politiche attorno alla sua figura per mettere in campo quelle misure legislative indispensabili per far uscire il Paese dalla crisi economica e sociale causata dalla pandemia colmando le diseguaglianze vecchie e nuove che attanagliano il Paese e quel gap infrastruttutturale che penalizza le nostre imprese ed il mondo del lavoro.” Così la deputata Renata Polverini (Misto).