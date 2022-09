Elezioni, Conte: “Consenso M5s non solo per Rdc. Da Destra solo chiacchiere"

Elezioni politiche 2022, Conte: "Su fisco la destra è buona a fare chiacchiere"

"Sono stato il presidente del Consiglio che ha varato il regime forfettario al 15% per le partite Iva fino a 65mila euro di fatturato. La destra ha governato per vent'anni ed ha prodotto solo chiacchiere e promesse. Durante la pandemia mi sono prodigato per far arrivare i ristori direttamente sui conti correnti dei lavoratori autonomi. Non credo che qualcun altro in passato abbia mostrato attenzione per il popolo delle partite iva, totalmente dimenticato dai precedenti governi. E saremmo intervenuti ancora con lo scivolo dell'Easy Tax se la riforma fiscale non fosse stata bloccata dalla crisi di Governo". Cosi' il leader M5s Giuseppe Conte in un'intervista ad America Oggi Tv e al Giornale Partite Iva.

Elezioni politiche 2022, Conte: consenso per M5s non e' solo per Rdc

"Credo che da Nord a Sud c'e' chi guarda con fiducia al nostro progetto politico, agli impegni chiari che stiamo prendendo con i cittadini in questa campagna elettorale. Certa tossica propaganda tende a far credere che questo consenso sia dovuto solo a una o a poche misure, la realta' e' che abbiamo abbracciato un'ampia agenda sociale che esprime principi e valori fondamentali per il nostro Movimento: la protezione dei piu' deboli, il rispetto per l'ambiente, investimenti in sanita' e scuola pubblica, sviluppo sostenibile, dignita' del lavoro. Il Reddito di cittadinanza ha tolto un milione di persone dalla poverta', ne siamo orgogliosi; ma la nostra ricetta per il Sud e' fatta soprattutto di programmi per giovani e imprese".

Elezioni politiche 2022, Conte: senza M5s avremmo preso il Mes non il Pnrr

"Noi ci candidiamo a governare il Paese, anche in un momento di crisi come questo, anche perche' abbiamo gia' affrontato il periodo drammatico della pandemia. Tutti i partiti oggi si prendono i meriti del Pnrr, ma io non ho visto nessuno di loro combattere con me in Europa per ottenere i 209 miliardi. Anzi, se fosse stato per loro avremmo accettato il Mes. Il Paese sarebbe stato strangolato. Ricordo Salvini e Meloni che quando c'era bisogno di chiudere, chiedevano di aprire, quando c'era bisogno di aprire, chiedevano di chiudere. Erano persino contrari allo stato di emergenza, non volevano nemmeno i presidi di protezione civile nel momento piu' buio per il Paese. Un atteggiamento assolutamente sconsiderato che non si sposa affatto con la responsabilita' di governo".