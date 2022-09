Elezioni: Conte, Trump? Goffi tentativi schizzare fango su di me

Elezioni: Conte, Trump? Goffi tentativi per schizzare fango su di me

"Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte su facebook. "Ci sono goffi tentativi di screditare la nostra azione politica e di spruzzare qualche schizzo di fango su di me", afferma Conte riferendosi ad un articolo su Repubblica che ha intercettato l'ex inquilino della Casa Bianca Trump. "Un giorno mi accusano di essere un anti-atlantista, un altro mi rimproverano il rapporto durante la mia esperienza a Chigi. La voglia di screditare M5s da' alla testa", osserva tra l'altro l'ex premier. "L'obiettivo di questa macchina del fango e' dire a chi crede nei valori progressisti 'attenzione guardate che Conte e' amico di Trump e non votate M5s'. Quando tutti sanno che per i valori, le idee e le politiche del Movimento "c'e' una differenza notevole tra noi e le politiche di Trump".

Ucraina: Conte, basta fake news. Detto no rinunciare tavolo pace

"Basta fake news ho semplicemente detto che non si puo' rinunciare al tavolo di pace trincerandosi dietro il fatto che Putin non vuole la pace. Bisogna lavorare giorno e notte per sbloccare negoziati". Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte.

Elezioni: Conte a Letta, basta balle e patenti legittimita'

"Mi permetto un suggerimento a Letta: i cittadini, la comunita' politica del Pd sanno chi sono, non sono cosi' sprovveduti. Smettetela con queste balle mal congegnate, smettetela con l'arroganza di distribuire patenti di legittimita' di ogni tipo, a destra e a manca. Rubo una citazione libera da quel tal filosofo, Forrest Gump: 'progressista e' chi progressista fa'". Cosi' in un video l'ex premier Giuseppe Conte facendo riferimento ai commenti del segretario dem e di altri esponenti del Pd a un articolo di Repubblica che parla del rapporto tra l'ex premier e l'ex presidente americano Trump. "Se volete fare campagna elettorale in questo modo accomodatevi, ma i cittadini sanno da quale parte stare. Dalla parte giusta", conclude Conte.