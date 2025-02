Elezioni Germania, Forza Italia 'punge' la Lega: "Noi vogliamo più Europa e non meno"

"Salvini non ha mai teorizzato l'uscita dall'Europa o dalla NATO"



"Afd ha una concezione anti-europea e Alice Weidel resterà fuori dal governo in Germania. Salvini le fa i complimenti perché sono nella stessa famiglia politica. Ma secondo noi l'Unione va rifondata dall'interno e questa è la missione che abbiamo noi e il Partito Popolare Europeo: mettere fine alla deriva ideologica e ambientalista che ha contraddistinto l'Europa socialista negli ultimi anni. Ma, ripeto, l'Europa va rifondata dall'interno e non distrutta come ha in testa Alice Weidel". Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, intervistato da Affaritaliani.it, commenta i complimenti di Matteo Salvini per il balzo elettorale della destra di Afd in Germania.



Ora però i conservatori della Cdu andranno al governo con i social-democratici, ennesima ammucchiata… "C'è un sistema elettorale che impone alleanze in Germania, altrimenti i governi non si fanno. Ma il timone ce l'ha chi vince le elezioni. E come ha detto benissimo oggi Manfred Weber, presidente del PPE, un'intervista di grandissimo livello, non si possono fare alleanze con le forze anti-europeiste che vogliono disgregare l'Unione. Noi di Forza Italia vogliamo più Europa e non meno".



Però anche Salvini fa parte di quelle forze e voi in Italia governate con la Lega… "Salvini non ha mai teorizzato l'uscita dall'Europa o dalla NATO. Su temi come la lotta all'immigrazione clandestina abbiamo posizioni simili, ma su politica estera, conflitto in Ucraina, Europa e Nato Afd dice cose incompatibili con noi e con il PPE. Salvini e la Lega son ben diversi dalla destra tedesca, altrimenti non saremmo al governo insieme", conclude Nevi.



