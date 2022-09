Elezioni, in Sicilia ce la fa Marta Fascina ma non è mai andata nell'isola

Elezioni politiche 2022, in Sicilia ce la fa Marta Fascina per seggio Camera

Ce la fa in Sicilia Marta Fascina, la compagna del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Candidata alla Camera nel collegio uninominale di Marsala con il centrodestra, e' avanti con il 36,2% e quasi 55 mila preferenze, quando sono state scrutinate le schede in ben 426 sezioni su 455. Un vantaggio solido, dunque, sulla sua diretta competitrice, Vita Martinciglio del M5s, al 27,39%.

Fascina durante la campagna elettorale non è mai stata in Sicilia e neanche non ha mai parlato della Regione. L'unico riferimento all'Isola fatto dalla compagna di Berlusconi, è contenuta nell'unica intervista rilasciata durante la campagna elettorale in una conversazione con Libero. Fascina ha però solo affermato di essere legata alla regione nella quale adesso è stata eletta deputata perché "da bambina mio padre mi ci portava in vacanza".

Elezioni: Bellanova, mia esperienza parlamentare si ferma qui

"Grazie a tutte e a tutti quelli che con me e con noi in queste settimane ci sono stati. La mia esperienza parlamentare si ferma qui, ma so bene, me lo insegna la mia storia, che lo spazio per la buona politica è dovunque, basta solo avere voglia ed esigenza di praticarlo". Lo scrive su Twitter la viceministra dei Trasporti, candidata Iv, Teresa Bellanova.