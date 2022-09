Elezioni, a destra perde chi durante il Covid ha pensato solo all’economia

Elezioni politiche 2022, idee confuse e strategie ancora più nebulose che si "altalena" dal "chiudi tutto" all'"apri tutto" nelle varie fasi di pre-lockdown e durante la serrata

Nessuno ne parla, nessuno ha fatto una disamina del risultato delle elezioni considerando un "convitato di pietra" che ha influenzato il voto di una parte dell'elettorato: il Covid. Un partito, la Lega, che si è sempre eretto a difensore della tradizione, dei "nonni", delle pensioni, dei fragili, e nei tre anni di pandemia sceglie la difesa ad oltranza del solo aspetto economico, andando a cercare consensi strizzando l'occhio ai No Vax, ai No Green Pass, assumendo un atteggiamento di noncuranza per chi il Covid è stato ed è una patologia severa.

Un partito con idee confuse e strategie ancora più nebulose che si "altalena" dal "chiudi tutto" all'"apri tutto" nelle varie fasi di pre-lockdown e durante la serrata. Una formazione politica declamante urbi et orbi che il virus lo portano gli immigrati (facendo un minestrone di una tematica importante e da risolvere con metodi risoluti, ma che ha poco a che fare con la pandemia) e non il turismo di massa, ben sapendo che il patogeno viaggia con merci e aerei.

Allorchè, inoltre, per mesi si conduce una battaglia contro la mascherina considerandola un simbolo illiberale e non una protezione personale e un atteggiamento di rispetto per la salute altrui (Giappone e Corea del Sud insegnano e non li si possono, certamente, considerare stati illiberali e autoritari). Di più. Mai un accenno alle soluzioni per giungere realmente ed efficacemente ad una convivenza con Sars CoV2 pianificando la purificazione degli ambienti pubblici (iniziando dalle scuole), elaborando un piano economico per approntare risorse necessarie per lo sviluppo di vaccini e cure.

Di cosa stupirsi. La pandemia, del resto, ha accentuato in una parte dell'elettorato la considerazione della tutela della propria salute e di quella dei propri cari. E' evidente che tale "assenza" nei programmi elettorali e l'atteggiamento ondivago in questi anni ha contribuito al risultato mediocre che il partito della "Salvini premier" ha ottenuto in queste

elezioni politiche nazionali.